“Sem americanos”: atriz implorou pelo papel de Molly Weasley em Harry Potter

Quando foi anunciado que Harry Potter seria adaptado para as telonas, o mundo inteiro queria uma oportunidade de aparecer pelo menos uma vez nesse universo mágico. Repleto de personagens, era bem possível que alguém poderia conseguir um papel, mas apenas se eles fossem britânicos.

De acordo com a Variety e uma entrevista ao site de filmes ingleses Popcorn (via IGN), Rosie O’Donnell, uma famosa atriz americana por trás de Sintonia do Amor e Os Flinstons, queria o papel de Molly Weasley e chegou a falar com o diretor dos dois primeiros filmes, Chris Columbus, mas não teve uma resposta satisfatória.

Segundo os sites Columbus tinha uma política rigorosa em escalar pessoas apenas britânicas e como O’Donnell era americana ela não poderia participar.

“Se quisermos fazer este filme da maneira que deveria ser feito, tem que ser um elenco totalmente britânico,” disse o diretor em entrevista à Katie Couric.

No entanto, O’Donnell ainda tentou bajular o diretor, dizendo que faria o papel de graça, mas mesmo assim não adiantou nada.

No fim, o papel de Molly Weasley foi para a atriz britânica Julie Walters.