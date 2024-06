Sena Rural Show atinge R$ 2,5 milhões em vendas e atrai mais de 8 mil visitantes em 4 dias de evento; FOTOS

A cidade de Sena Madureira, no Acre, foi palco da segunda edição da Feira de Agronegócios Sena Rural Show, realizada nos dias 6, 7, 8 e 9 de junho no Rancho Marca V5. O evento, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Sena Madureira, pelo Sindicato Rural de Sena Madureira e pela Marca V5, contou com o apoio de diversos patrocinadores e colaboradores.

Com o objetivo de promover a integração entre o campo, a cidade e os municípios vizinhos, a feira proporcionou à população local oportunidades de empreendedorismo e celebração. Além de gerar emprego e renda, o evento fortaleceu o agronegócio, o comércio, a indústria, a agricultura familiar, a economia local e o desenvolvimento do estado. A feira também serviu como um importante espaço para o intercâmbio de informações e negócios.

A programação diversificada incluiu diversas atrações musicais após os rodeios. Na quinta-feira, o show gospel de Frei Renan Barros foi seguido pela apresentação de Denis e Deyson. A entrada foi solidária, com a doação de 1 kg de alimento, arrecadando 50 sacolões e mil quilos de mantimentos que foram distribuídos para a Igreja Católica e a Primeira Igreja Batista do Bosque (PIBB). Na sexta-feira, Luan Lima animou o público com um show regional, com ingressos a R$20,00. O sábado contou com a atração nacional Loubet, com ingressos a R$50,00. O evento foi encerrado no domingo com a apresentação regional de Junior e Thiago, com ingressos a R$20,00.

O rodeio, uma das principais atrações do evento, premiou os peões de montaria com prêmios variados. Jorge Augusto, da cidade de Xapuri, foi o grande campeão, recebendo uma motocicleta 0 km. Em segundo lugar, ficou Fábio Neto, de Campinas, que faturou R$ 4 mil. O terceiro colocado foi o senamadureirense João Vitor, que ganhou R$ 3 mil em premiação. Em quarto lugar, Raul Silva, de Feijó, ganhou R$ 2 mil e, em quinto, Franco Bezerra, de Rio Branco, recebeu R$ 1 mil.

Durante o sábado, ocorreu a 18ª edição do Leilão da Fazenda Brasil de touros PO, que gerou um milhão de reais para os vendedores, destacando o sucesso e a importância econômica do evento. O Sena Rural Show estimou um público total de 8.872 pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

A feira deste ano bateu recorde de faturamento, atingindo R$ 2.469.562,00. Os valores foram distribuídos entre a praça de alimentação e bares (R$ 99.780,00), ambulantes (R$ 7.500,00), parques (R$ 3.320,00), stands (R$ 1.358.962,00) e o leilão (R$ 1.000.000,00).

O evento contou com o apoio do Ministério Público, IDAF, Polícia Militar, Bombeiros, SEBRAE, FAEAC, SENAR, FEDERACRE, FIEAC, SICOOB, Auto Posto Roselão, Fazenda Brasil, Deputado Estadual Tanizio Sá, Grupo Raviera, Apoio Rural, Grupo Star (Honda), Deputado Federal Gerlen Diniz, Deputado Estadual Gene Diniz, Frigomarca, SICREDI, Grupo Grams, SEDAM, Caixa Econômica Federal, Mitsubishi e IFAC.

Foi a primeira edição da Rural Show no Acre a ser patrocinada pela Caixa Econômica Federal e a primeira a trazer um cantor nacional, marcando um importante passo para o desenvolvimento e reconhecimento do agronegócio no estado.

Com informações da assessoria

Veja fotos: