Outra mudança é a inclusão do espanhol como disciplina obrigatória. A carga horária, no entanto, estabelecida pelos deputados do período para itinerários formativos foi mantida por Dorinha em 600 horas.

A proposta é uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste ano no Congresso. O ministro da Educação, Camilo Santana, espera aprovar o texto antes do recesso parlamentar do meio do ano, que inicia em 18 de julho.