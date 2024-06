Shein e Aliexpress 44% mais caros? Projeção calcula valores de produtos com nova taxação

A taxação de 20% sobre compras internacionais em sites como Shein e AliExpress eleverá o preço dos produtos para o consumidor final. Segundo projeção realizada por Carla Rossi, analista da Tendências Consultoria, a pedido da EXAME, a carga tributária total dos produtos será de 44,58%.

Em três produtos da Shein, por exemplo, o aumento do preço final do produto com a tributação do imposto de importação varia entre R$ 10,85 e R$ 16,24, a depender do valor do produto.