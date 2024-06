Show de Roger Somdboys e DJ Dyamante: veja quem curtiu a 2º noite do Festival da Macaxeira

A segunda noite do Festival da Macaxeira, em Rio Branco, reuniu centenas de pessoas para assistir as grandes atrações da festa, além de prestigiar os pequenos empreendedores presentes na feira da economia solidária.

Nesta quinta-feira, além das super atrações locais, o ex-vocalista da banda Forró Boys, Roger Somdboys, e o DJ Dyamante, do hit “Vai novinha ah ah ah”, se apresentaram no palco do 1º Festival da Macaxeira.

A Quadrilha 60+ do Sesc Acre, Malucos Na Roça e Sassaricano na Roça também deram um show em suas apresentações que animaram o público.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: