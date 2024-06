Street Fighter, Resident Evil e mais jogos entram em oferta nesta semana

A plataforma Steam, da Valve, é referência quando o assunto é comprar jogos de PC. Nesta semana, o catálogo traz descontos em nomes populares como No Man’s Sky, Diablo 4 e No Rest for the Wicked, novo jogo dos produtores de Ori and the Will of the Wisps e que está em Acesso Antecipado. Veja as melhores ofertas: