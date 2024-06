Supertaça Acreana de Futebol tem o pontapé inicial com jogo no estádio Florestão

A primeira partida da Supertaça Acreana de Futebol aconteceu na noite desta sexta-feira (7), no estádio Florestão, com o jogo entre os times Amapá FC e Personal FC.

A partida marca o primeiro jogo do campeonato, que reúne, ao todo, 64 equipes amadoras, disputando o prêmio de R$ 50 mil.

Ao todo, R$ 1.500 atletas participam do campeonato. Além da premiação em dinheiro, as equipes mais bem colocadas também receberão troféus e medalhas.

As quatro equipes mais bem colocadas da capital acreana, Rio Branco, enfrentarão as quatro melhores equipes do interior do estado na grande final do campeonato.

Confira a galeria: