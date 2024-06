Tanízio diz que Gladson liberou base na Aleac para apoiar ‘o candidato que achar melhor’ à Prefeitura

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (4), o deputado estadual Tanízio Sá (MDB) revelou que o governador Gladson Cameli liberou a base governista para que os deputados apoiem quem quiser na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, mesmo após o anúncio da chapa Bocalom/Alysson.

“O governador é o maior democrata e estadista do estado. Ele demonstra carinho, o respeito pela democracia, onde libera a base, os deputados, os cargos, a apoiar os candidatos que acharem melhor. Quero parabenizar o nosso governador e é por isso que eu sou da base dele, por conta dessa maneira de fazer política, sem perseguição”, disse.

Tanízio é um dos principais articuladores da candidatura de Marcus Alexandre, do MDB. Ainda no parlamento, o deputado disse que o ex-prefeito caminha para ser eleito no 1º turno das eleições, em Rio Branco.