Trecho da BR-364 é liberado para tráfego antes do prazo estipulado e ponte já pode ser usada

O trecho da BR-364 em Tarauacá, no interior do estado do Acre, teve seu tráfego liberado já neste sábado (22). O comunicado foi feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), afirmando que a passagem na ponte sobre o Rio Tarauacá já pode ser feita.

A paralisação do tráfego na região foi feita para a remoção de uma laje de transição, que pesava aproximadamente 20 toneladas, assim como para a instalação de pilares e algumas estruturas, além da escavação de estacas e fundação do prolongamento de 70 metros que será feito na cabeceira da ponte.

Espera-se que 90% do trabalho necessário na estrutura seja realizado até o final de dezembro, promovendo assim maior estabilidade e segurança, protegendo a cabeceira da ponte de eventuais erosões.

O superintendente do DNIT no estado do Acre, Ricardo Araújo, afirma que a cooperação da população foi de vital importância para a execução com celeridade. “Terminamos em apenas um dia e já liberamos o tráfego na ponte neste sábado e domingo. A população da região, especialmente os motoristas, compreendeu a necessidade do fechamento temporário e não houve nenhuma manifestação de insatisfação no local. Somos gratos a todos indistintamente”, disse ele.