Três candidatos disputam as eleições suplementares deste domingo, em Candeias do Jamari

Candeias do Jamari se prepara para as eleições municipais suplementares ao Executivo, que ocorrerão neste domingo, 09 de junho.

A cidade, situada próximo a capital, escolherá um novo prefeito entre três candidatos: Lindomar Garçon (Republicanos), Ribamar Araújo (PL) e Paulo Cadilack (PMB).

As eleições suplementares foram convocadas devido a uma decisão judicial que cassou o mandato do prefeito anterior, Valteir Queiroz (Patriota) e, depois, o vice-prefeito Toninho Cerejeiras (PSB) também foi cassado. A nova votação é essencial para restabelecer a administração municipal e dar continuidade aos projetos locais.

Lindomar Garçon, do Republicanos, é conhecido por sua experiência política e propostas voltadas ao desenvolvimento urbano. Ribamar Araújo, do PL, também disputa a preferência dos eleitores, focando em políticas de saúde e educação. Paulo Cadilack, do PMB, apresenta-se como uma opção alternativa, destacando a importância da inovação e da sustentabilidade.

A expectativa é que o resultado seja divulgado ainda no domingo, logo após a apuração dos votos.