“Valoriza nossa cultura”, diz Mailza sobre Festival da Macaxeira, em Rio Branco

A governadora do Acre em exercício, Mailza Assis, participou da abertura do 1º Festival da Macaxeira ao lado do prefeito Tião Bocalom. Ao ContilNet, Mailza disse que o evento é uma oportunidade de fortalecer o comércios.

“Quero parabenizar todos, ao prefeito que teve essa ideia e o grupo de forma geral. É a valorização e visitação da nossa cultura. É um produto que o nosso estado consome muito, tem tantos derivados, especialmente a nossa farinha. É uma exposição de grande valor, que fomenta a nossa economia e também traz o lazer e a diversão para nossa população”, disse.

Além disso, Mailza também disse que a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco tem tudo para dar certo. “Unindo forças para o bem da nossa população”, finalizou.

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA PRIMEIRA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: