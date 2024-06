Vereador César Maia aparece sentado no vaso sanitário em sessão

O vereador do Rio de Janeiro César Maia (PSD) apareceu, durante uma sessão da Câmara de Vereadores, sentado em um vaso sanitário.

Na gravação da sessão, o vereador Cesar Maia está remoto. Quando a imagem da sessão é cortada para ele, o mesmo aparece sentado no vaso sanitário. De imediato, ele levanta a câmera para que apareça apenas a parte superior do corpo dele.

O presidente da sessão da Câmara de Vereadores pede, de imediato, que o vereador desligue a câmera. Após pedir para que Maia desligue a câmera, ele abaixa o microfone e tenta conter a expressão de sorriso causada pelo embaraço da situação.

Cesar Maia, que completará 81 anos no próximo dia 18, está no terceiro mandato na Casa. Ele é ex-prefeito do Rio de Janeiro e pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Veja:

A sessão foi realizada nesta quarta-feira (5/6). No momento, era discutido o Projeto de Lei 2.721/2023 que declara o como Patrimônio Cultural de Natureza Material da cidade do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro o Mirante da Rocinha, de autoria do vereador Marcelo Arar (Agir).