Via Verde anuncia próximas estreias no cinema e sessão adaptada para pessoas com TEA

O filme “Um Lugar Silencioso” estreia nesta quinta-feira, 27, no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. A outra novidade é que o cinema estreia uma sessão especial para o público com Transtorno do Espectro Autista, no próximo sábado às 13h. Já no dia 3 de julho o filme “Meu Malvado Favorito 4” é a grande estreia no mês de julho, no cinema.

“Um Lugar Silencioso – Dia Um”, é um spin-off de Um Lugar Silencioso, filme de 2018 dirigido por John Krasinski. Nessa nova produção, pode-se esperar não apenas cenas de tensão e suspense, mas também um mergulho mais profundo na dinâmica social entre os sobreviventes e a evolução do terror que assola a humanidade, como os humanos conseguiram sobreviver a esse ataque?

Nesta 4ª sequência da animação brilhante de “Meu Malvado Favorito”, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina e a família a fugir do perigo.

Para saber mais detalhes sobre os horários e sessões, além da compra dos ingressos é só acessar o site https://cinearaujo.com.br/ ou ir até os terminais de atendimento do shopping.