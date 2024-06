Viciada em drogas, Djidja usava fraldas antes de morrer, diz prima

Poliana Cardoso, prima de Djidja Cardoso, afirmou que a ex-sinhazinha do Boi Garantido usou fraldas em seus últimos dias de vida, devido ao uso exarcebado de cetamina (também grafada como quetamina ou ketamina) junto aos familiares.

“Ela ficou muito dependente e não viva mais sem. Estava usando fraldas, não conseguia mais se levantar, as pernas inchadas…”, revelou Poliana ao Fantástico.

A familiar também disse que outros parentes não tinham como prestar socorro à Djidja, uma vez que a mãe, Cleusimar e o irmão Ademar, não permitiam o acesso à casa onde viviam e consumiam Ketamina.

Relembre

Djidja Cardoso foi encontrada morta em sua casa no final do mês passado, em Manaus, capital do Amazonas. Ela tinha 32 anos e era famosa no estado por ter representado a personagem sinhazinha do Garantido no Festival Folclórico de Parintins. Na encenação cultural, a sinhazinha é uma das personagens centrais. Ela comandava uma rede de salões de beleza.

Ademar, Cleusimar e Verônica Costa, responsável por um salão de beleza da ex-sinhazinha, foram presos, suspeitos de criar uma seita em que era consumida a droga cetamina. Ademar, irmão de Didja, também é suspeito de estupro.

O mandado também prevê que sejam realizadas busca e apreensão na casa da família de Djidja Cardoso. Segundo as informações, a prisão é para prevenir que os suspeitos intimidem testemunhas e deem fim a provas que atestem os crimes pelos quais serão investigados.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento da prisão dos acusados. No vídeo, é possível ver que eles tentavam fugir, quando foram pegos.

Áudios vazados

Desde o falecimento da moça na última terça-feira (28/5), diversos áudios atribuídos a familiares dela começaram a circular, trazendo à tona graves acusações. Uma delas envolve a morte de Maria Venina de Jesus Cardoso, de 82 anos, avó de Djidja, que aconteceu em junho do ano passado, em Parintins.