Ainda não há detalhes do que possa ter ocasionado o acidente, que aconteceu após a aeronave decolar do hangar de uma fazenda. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local e atendem a ocorrência.

Avião cai em Sorriso e piloto morre pic.twitter.com/88vcDtBCqU — RDNews (@_rdnews) June 7, 2024