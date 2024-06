VÍDEO: com cartaz nas mãos, cantor acreano realiza sonho ao cantar com ídolo Vitor Fernandes

Na última quinta-feira (27), o cantor acreano Tardely Gomes, natural de Rio Branco, alcançou um grande marco em sua carreira ao dividir o palco com seu ídolo, o cantor sertanejo Vitor Fernandes, durante um show em Santa Rita, Paraíba.

Fã dedicado, Tardely foi ao evento com um cartaz pedindo para cantar com Vitor Fernandes. O sertanejo, ao notar o pedido no cartaz, atendeu prontamente. “Eu mostrei o cartaz pra ele lá na frente do show e assim que ele viu, ele disse: ‘Você vai cantar comigo'”, contou Tardely à coluna Douglas Richer, do site ContilNet.

Tardely relembrou a origem da ideia: “Surgiu a ideia de levar um cartaz para ver se ele me notava. Uma vez tentei cantar com ele em Rio Branco e não consegui. Decidi fazer um cartaz aqui na Paraíba e levar para o local do show. Tenho ele como meu ídolo. No Acre, quem me conhece sabe que no meu repertório eu canto muitas músicas dele,” explicou.

Após a apresentação, Tardely teve a oportunidade de conversar com Vitor Fernandes, que o parabenizou pela performance. “Ele disse que eu cantava muito bem e me incentivou a não desistir e seguir em frente, dizendo que era só o começo. Um cara muito humilde,” compartilhou Tardely.



Com 34 anos, Tardely Gomes passou parte de sua vida no Acre, nas cidades de Plácido de Castro e Rio Branco. Recentemente, ele se mudou para João Pessoa, Paraíba, onde agora reside.

Tardely compartilhou com a coluna Douglas Richer, o seu encontro com o artista:

Vitor Fernandes é um cantor e compositor brasileiro de música sertaneja. Ele ganhou destaque no cenário musical com seu estilo característico que combina elementos do sertanejo tradicional e do sertanejo universitário. Algumas de suas músicas mais conhecidas incluem “Acaso”, “Se Deu Valor”, e “Bebe Vem Me Procurar”. Vitor Fernandes tem conquistado uma base de fãs leal e é conhecido por suas apresentações energéticas e carismáticas.

Vitor Fernandes, cantor sertanejo brasileiro, tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Sua popularidade nas redes sociais reflete seu sucesso na música e a conexão que tem com seu público.