Vídeo mostra quando advogado chega em agência bancária com alvará falso para se apoderar de R$ 40 milhões

De acordo com o delegado, os suspeitos tinham funções definidas dentro do grupo. Os “núcleos” eram divididos entre: financeiro, jurídico, o de fraude nos alvarás e o de responsáveis pela lavagem do dinheiro adquirido com os processos. Já os funcionários do banco, trocavam informações com os outros criminosos sobre as contas judiciais. De acordo com o delegado, os saques feitos pelo grupo variam entre R$ 77 mil até R$ 22 milhões.

“O golpe estava dando certo porque os criminosos tinham a ajuda do gerente de um banco. Foram 14 saques e tiveram 11 tentativas entre maio e agosto de 2022”, explicou William Bretz, que não informou de qual banco o suspeito era gerente.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de estelionato, crime contra a organização pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Goiás (OAB-GO), afirmou que acompanhou toda a investigação para garantir os direitos e prerrogativas dos advogados, bem como o respeito ao contraditório e à presunção de inocência (confira a nota na íntegra ao final texto).