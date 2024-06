Vin Diesel, 56, compartilhou uma cena de “Velozes e Furiosos 5” — sequência gravada no Brasil em 2011 — para relembrar os momentos que viveu com Paul Walker. Um dos protagonistas do longa, o ator morreu em um acidente de carro, em 2013.

De acordo com o intérprete de Dominic Toretto, ele estava fazendo um additional dialogue recording (ADR), técnica de captação dos diálogos de um filme, quando se recordou do amigo.