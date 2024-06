Vini Jr. reage à contratação de Mbappé pelo Real Madrid

Um dos astros do Real Madrid-ESP, Vinícius Júnior reagiu à contratação do atacante francês Kyllian Mbappé pelo clube espanhol. O novo “galático”, agora ex-Paris Saint-Germain-FRA, assinou contrato até o fim da temporada 2028/2029 com os merengues.

Na publicação no Instagram em que Mbappé compartilhou a chegada ao Madrid, Vini Jr. comentou “tic” e um emoji de um relógio. Além disso, o atacante brasileiro curtiu a publicação do novo companheiro de equipe.