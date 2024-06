O Real Madrid é, mais uma vez, campeão da Champions League! Neste sábado (1º), o time espanhol venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, com gols de Carvajal e Vinicius Jr., e se sagrou vencedor em Wembley.

Esta é a 15ª conquista merengue na história da Champions League. Maior vencedor do torneio, o time da capital espanhola não perde uma final desde 1981.

O Dortmund, por sua vez, segue com um título e duas derrotas em decisões – ambas disputadas em Wembley.

Invasão tripla nos primeiros minutos

A partida mal tinha sido iniciada, mas teve que ser paralisada por um inusitado motivo: múltiplas invasões de campo.

Com 20 segundos, três torcedores adentraram o gramado de Wembley, um inclusive conseguiu tirar uma selfie com Jude Bellingham.

A própria segurança do estádio não conseguiu encontrar todos os três depois da invasão, com um deles retornando para o seu lugar. Acontece que torcedores do Real Madrid o identificaram e contaram para policiais.

Posto por muitos como azarão na final, o Borussia Dortmund foi quem dominou a primeira etapa da partida, criando um caminhão de grandes chances desperdiçadas.

Aos 20 minutos, Karim Adeyemi foi lançado cara a cara com Courtois, tentou driblar o goleiro, mas perdeu o ângulo e não conseguiu finalizar.

Três minutos depois, Niklas Füllkrug ficou livre na área, conseguiu tirar do goleiro, mas a bola caprichosamente bateu na trave.

A primeira grande defesa de Courtois veio aos 27. Novamente Adeyemi conseguiu invadir a área pela esquerda, chutou cruzado, mas o camisa 1 espalmou.

Aos 40, Marcel Sabitzer aproveitou o espaço na intermediária e chutou forte, mas Courtois mais uma vez fez bela defesa no cantinho.

Real entra no jogo e tem herói improvável

O retorno para a etapa final foi de um Real mais ligado. Na primeira escapada, Vinicius Jr. sofreu falta no bico da área. Na cobrança, Toni Kroos finalizou no ângulo, e Gregor Kobel fez uma defesaça.

Aos 11, Vini Jr. cruzou na área, Schlotterbeck desviou, e Daniel Carvajal chutou cruzado. A bola desviou em Ian Maatsen, mas Kobel fez a defesa em dois tempos.

Só que o Borussia Dortmund seguia sendo perigoso. Aos 17, Adeyemi levantou a bola na área, e Füllkrug, livre, cabeceou para o gol, mas Courtois fez mais uma defesaça.

Aos 23, Bellingham quase abre o placar. Vinicius lançou a bola na área, o inglês quase desviou, mas a bola acabou indo direto para fora, tirando tinta da trave.

Até que, aos 28, em escanteio cobrado na área por Kroos, Daniel Carvajal subiu mais que os defensores aurinegros e cabeceou no cantinho para tirar o zero do marcador.

Kobel tenta parar, mas Vini Jr. é implacável

Dois depois, quase sai o segundo. Bellingham recebeu dentro da área, chutou cruzado, mas um desvio providencial de Schlotterbeck tirou a bola do rumo do gol.

Kobel ainda fez três milagres na sequência. A primeira veio em cobrança de falta de Kroos. A segunda foi em chute no ângulo de Camavinga. A terceira foi no reflexo, em cabeçada de Nacho Fernández.

Mas o segundo gol, o do título, tinha que sair dos pés do craque da campanha. Aos 37, Maatsen saiu jogando errado, Bellingham tocou para Vinicius Jr., que chutou no cantinho e balançou as redes.

Vinicius Jr. comemora gol do título do Real Madrid Lars Baron/Getty Images

Füllkrug ainda aproveitou um cruzamento de Donyell Malen para diminuir a desvantagem, mas o lance foi anulado por impedimento.