Whindersson se veste de noiva e mostra “treino” de boxe na web: ‘Todo sonho tem um significado’

O piauiense Whindersson Nunes vai voltar aos ringues para mais uma luta no boxe. Desta vez, o desafio do comediante vai ser diante de Neeraj Goyat, boxeador indiano, de 32 anos, que vai lutar pela sua 19ª vitória dentro do seu cartel no boxe. A luta entre ambos faz parte do card do confronto entre Mike Tyson e Jake Paul. O evento vai ser disputado no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.