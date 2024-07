10 jogos de terror da PS Plus Extra para tomar sustos sem pagar nada a mais

A PS Plus Extra é o segundo nível do serviço PS Plus da Sony, que funciona de maneira semelhante ao Xbox Game Pass. Jogadores podem pagar R$ 52,90/mês, R$ 139,90/3 meses ou R$ 339,90/12 meses para ter acesso ao seu catálogo de games. Usuários que assinam o plano PS Plus Deluxe, de R$ 59,90 por mês também têm acesso a todos os títulos do nível Extra e mais jogos clássicos e testes de jogos. Vale lembrar que assinantes do nível PS Plus Essencial, por R$ 34,90 mensais, não tem acesso aos jogos da PS Plus Extra. Neste caso é necessário fazer um upgrade de sua assinatura.