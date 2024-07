10 jogos idle que são ideais para passar o tempo e você precisa conhecer

Em Fallout Shelter, os jogadores devem criar e administrar um abrigo subterrâneo. A proposta do jogo é bastante simples: você precisa manter os indivíduos do local seguros e felizes, além de protegê-los de inimigos e desastres naturais. Para isso, é importante coletar e investir em recursos que auxiliam no desenvolvimento do ambiente. O título é gratuito em todas as plataformas em que está disponível.