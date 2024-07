15 melhores remakes de clássicos que você precisa voltar a jogar em 2024

A jogabilidade traz bastante ação em terceira pessoa com momentos de tensão, tiroteios, confrontos com criaturas e sobreviventes, além de trechos que exigem furtividade. No remake a inteligência artificial dos inimigos e os recursos de acessibilidade foram ampliados para ficarem mais próximos da sequência The Last of Us 2. The Last of Us Parte 1 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 249.