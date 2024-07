20 jogos de PS5 que você talvez não tenha jogado em 2024, mas deveria

Neste game da produtora Surgent Studios e publicado pela Electronic Arts usuários encontrarão uma história baseada nos contos bantu da África. O protagonista é o jovem xamã Zau do título que faz um acordo com o Deus da Morte Kalunga: 3 espíritos em troca da alma de seu pai. O visual e gameplay do jogo se assemelham ao de Prince of Persia: The Lost Crown com ação e exploração estilo “Metroidvania”.