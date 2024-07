Acidente com ônibus deixa ao menos 10 mortos em rodovia no interior

O veículo era fretado e havia partido de Itapeva, no interior de São Paulo, com destino à cidade de Aparecida.

Ao todo 57 pessoas estavam no interior do ônibus, das quais 52 ficaram feridas. Destas, 42 sobreviveram com algum tipo de ferimento.

Veja como ficou o ônibus após o acidente:

A maioria dos feridos, segundo os bombeiros, foi transportada ao Hospital de Itapetininga. Parte foi levada ao Hospital de Sorocaba.

Destas vítimas, cinco tiveram ferimentos graves, 13 sofreram ferimentos moderados e outras 24 apenas casos leves.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista sobreviveu ao acidente e estava consciente, mas ainda não depôs para detalhar o ocorrido. A prioridade foi o socorro às vítimas.

A Defesa Civil considera que problemas na pista e até alguma situação relacionada ao motorista podem ter causado o acidente.

No total, oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas par atuar na ocorrência. Além de Itapetininga, equipes de Sorocaba, Angatuba e Capão Bonito prestaram apoio ao resgate das vítimas.

Terminada a atuação dos bombeiros, agentes da polícia civil e do Instituto Médico Legal (IML) compareceram o local. A perícia está sendo realizada nesta manhã.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como homicídio culposo, quando o autor não tem a intenção de matar.

Em nota, a CCR, concessionária que administra a via, informou que as faixas norte e sul, assim como o acostamento, estão interditadas no trecho do acidente.

A CNN tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus.