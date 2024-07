Acidente entre dois HB-20 deixa um dos veículos com para-choque destruído em Rio Branco 

Um acidente entre dois veículos da marca Sul-Coreana, Hyundai, colidiram no final da tarde desta quarta-feira (24), por volta das 17:30, nos arredores do bairro Manoel Julião, na capital do estado.

Os veículos são do modelo HB20, sendo um na cor cinza e o outro na cor prata. O acidente aconteceu quando um dos veículos estava saindo da rua Cícero Leão de Paiva, em direção a rua Veterano Telmo Pinto. Um dos veículos teve o para-choque destruído.

A Polícia Militar compareceu ao local do acidente para auxiliar na situação e conduzir os procedimentos cabíveis junto aos condutores de ambos os veículos.