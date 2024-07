Acidentes com três elevadores matam duas pessoas em menos de 24h

No último domingo (30) e segunda-feira (1°), três acidentes com elevadores ocorreram no Rio de Janeiro, resultando em duas mortes e um ferido. A Polícia Civil do estado fluminense já iniciou investigações para apurar as causas dos incidentes que geraram vítimas fatais.

O primeiro acidente ocorreu no domingo, quando Sérgio Gabriel, de 28 anos, ficou preso no elevador do Hospital Municipal Salgado Filho por 16 minutos após a porta descarrilar. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A direção da unidade de saúde anunciou a abertura de uma sindicância para investigar o ocorrido.

Na segunda, o técnico de manutenção Alex Fernandes sofreu um acidente fatal enquanto trabalhava em um elevador de um prédio residencial em Copacabana. O elevador despencou até o poço, causando a morte instantânea do trabalhador.