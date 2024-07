Acre levará belezas do Rio Croa para exposição do Ministério do Turismo, no Rio de Janeiro

Entre os dias 08 e 11 de agosto, acontece no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de turismo do país: a oitava edição do Salão do Turismo: Conheça o Brasil.

O evento é organizado pelo Ministério do Turismo e vai apresentar os atrativos de cada macrorregião do país. O Salão terá quatro experiências por estado, reunindo o melhor da oferta turística nacional.

Da região Norte, o Acre levará a experiência do Rio Croa, um dos principais pontos turísticos do estado, que fica localizado no município de Cruzeiro do Sul.

“O lugar tem paisagens naturais de muita beleza e riqueza de fauna e flora. O rio de águas escuras, com características de lago, chama atenção pela exuberância. No período de verão amazônico, as correntezas diminuem e o leito do rio chega a ser totalmente coberto pela vegetação aquática, se tornando um grande manto verde, onde é possível ouvir os sons da Amazônia, respirar o mais puro ar e sentir a energia que só a natureza é capaz de proporcionar. No Salão do Turismo, a proposta é fazer o visitante se sentir em um barco navegando pelo Rio Croa, com elementos como canoa, remos, vitórias-régias e sons de aves, formando uma experiência inesquecível”, anunciou o Ministério do Turismo.