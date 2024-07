Acre registrou quase 2 mil casos e nove mortes por Covid-19 em 2024, diz Sesacre

A pandemia de Covid-19 causou milhões de mortes em todo o mundo. No Acre, a pandemia teve início em 17 de março de 2020 e desde então, foram identificados 395.456 casos, sendo 169.210 confirmados e 2.081 mortes até a Semana Epidemiológica (SE) 27, entre 30 de junho a 6 de julho deste ano.

Segundo o Boletim Semanal de Covid-19, SE 27/2024, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram registrados 1.727 casos confirmados e nove mortes pela doença em 2024. Com os esforços da Saúde do Acre e ampliação da vacinação, foi observado uma diminuição significativa no número de casos graves e mortes pela doença em 2023 e 2024.

Até a Semana Epidemiológica 27, a incidência de casos é de 896,1 casos por 100 mil habitantes, com maior incidência em Assis Brasil, município do interior do Acre, seguido por Cruzeiro do Sul e Jordão. Segundo os dados, a doença tem sido mais registrada entre as mulheres de 30 a 39 anos e os homens de 40 a 49 anos.

Entre as SE 01 a 27, no ano de 2023, foram registrados 4.691 casos. Em 2024, neste mesmo período, tem-se o registro de 1.727 casos.

Mortes

O estado do Acre registrou nove mortes por Covid-19 em 2024 até 6 de julho. Segundo os dados, a maioria dos casos de morte aconteceram em pessoas acima de 60 anos. Mais de 68% tinha alguma comorbidade.

A letalidade da doença no Acre é de 0,4% em 2024, sendo um coeficiente de mortalidade de 41 mortes por 100 mil habitantes. O município de Bujari é o com maior coeficiente de mortalidade e letalidade.