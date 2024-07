Acre tem crescimento no número de mortes violentas entre crianças e adolescentes

O Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2024, divulgado recentemente, traz dados sobre diversos aspectos diferentes referentes a crimes cometidos no país e segurança de maneira geral, entre eles as mortes violentas internacionais de crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos.

No Acre, em 2023, ocorreram 3 mortes de crianças entre 0 e 11 anos e, apesar dos baixos números, o dado chama atenção pois no período de análise anterior não foram registradas mortes violentas dentro desta faixa etária.

No Brasil, houve um aumento de 24,6% nas mortes violentas entre 0 e 11 anos, com o estado de Alagoas sendo o que teve a maior queda, com -83,3% de casos. Já o Mato Grosso puxa a alta do país, com 300% de crescimento.

Na próxima faixa de idade observada, entre os 12 e 17 anos, os resultados do Acre foram positivos, com recuo de 11,8%, superando as estatísticas nacionais apresentadas. Em números absolutos, o resultado em 2022 era de 17 mortes, enquanto em 2023 foi 15.

Em todo o território brasileiro, foi registrado uma queda na faixa etária de 10,6%, com 242 casos a menos. O estado com maior queda foi Roraima, com redução de 70%, enquanto o com maior alta foi o Amapá, com 140% de crescimento.

Somando as duas faixas etárias, o Acre mostra um crescimento de 5,9% nas mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes, indo na contramão do cenário nacional, que mostra uma redução de 7,9%. O estado com maior crescimento nos dois cenários analisados somados é o Amapá, com 160%, enquanto a maior redução é de Roraima, com 75% de queda.

As análises também podem ser feitas considerando a proporção de mortes a cada 100 mil habitantes, e neste contexto os dados do Acre são os seguintes, em 2023: de 0 a 11 anos houve 1,7 morte, de 12 a 17 foram 16,1 mortes e somados 6,7 mortes. Nos três parâmetros, o estado fica acima da média nacional, que é de 0.8, 12.1 e 4.7, respectivamente.

Seguindo esta ótica, o estado que teve o menor número de mortes violentas entre crianças e adolescentes foi Roraima, com 1,4 morte a cada 100 mil habitantes, enquanto o estado com mais casos proporcionais foi o Amazonas, com 16,3%.