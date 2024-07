Acusado de assassinar empresário durante emboscada é julgado pelo Tribunal do Júri

O Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira está reunido nesta terça-feira (09), para o julgamento de Antônio Benedito de Souza Conceição, o Bené, acusado de um homicídio que chocou a comunidade local. O Ministério Público apresentou uma denúncia acusando Bené de ter cometido o crime de homicídio contra Nacife Passos, o Bodó, com motivação torpe, utilizando meios cruéis, emboscada e recursos que impossibilitaram a defesa da vítima.

SAIBA MAIS: Homem que assassinou marceneiro chegou ao local do crime na madrugada e armou emboscada

O crime ocorreu em 16 de outubro do ano passado. De acordo com a denúncia, no dia do incidente, Bené se dirigiu até a serraria no Polo Moveleiro, onde a vítima trabalhava, armado com um facão e um pedaço de madeira. O ataque foi descrito como brutal e premeditado, deixando a comunidade abalada pela violência envolvida.

A motivação teria sido o envolvimento da vítima em um acidente e trânsito que resultou na morte da esposa do acusado, em datas anteriores, na BR-364, perímetro urbano de Sena Madureira.

O Júri deverá ser encerrado ainda nesta terça-feira, com o anúncio da sentença, pelo juiz Eder Viegas, que preside a sessão do Júri Popular.