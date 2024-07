Adolescente de 14 anos é apreendido pela PRF com moto roubada na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um adolescente de 14 anos que conduzia uma moto roubada no KM 118 da BR-364.

“A abordagem foi motivada pelas condições irregulares do veículo, que não possuía o equipamento obrigatório, e pelo fato do condutor estar usando chinelos, o que chamou a atenção dos agentes”, disse a PF.

Na abordagem, os policiais realizaram os procedimentos de identificação do condutor e do veículo. A consulta nos sistemas revelou que a motocicleta apresentava alteração na placa e na cor, além de uma restrição de roubo/furto registrada desde o dia 22 de maio de 2024. O adolescente, que não portava documentação, alegou que a moto pertencia ao pai.

O jovem foi informado do cometimento do Ato Infracional Análogo à Receptação de Veículo e encaminhado, junto com a motocicleta, à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco para a continuidade dos procedimentos legais.