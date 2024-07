Alarmante: Rio Iaco atinge menor cota dos últimos 19 anos e está com menos de 70 cm

A cada dia que passa vem se tornando mais crítica a situação do rio Iaco, em Sena Madureira, por conta da seca que predomina na região. Para se ter uma ideia, neste sábado (20) a régua amanheceu medindo somente 66 centímetros, considerado o pior nível dos últimos 19 anos.

De acordo com dados da Defesa Civil, nas últimas 24 horas houve vazante de 5 centímetros no volume das águas. “Realmente a situação é crítica. No ano passado, o menor nível foi 61 centímetros, porém, isso foi registrado no final do verão (mês de outubro). Ainda estamos em julho e o rio se apresenta dessa forma. É preocupante”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil de Sena Madureira.

Um cenário bem semelhante a este ocorreu em 2005, ou seja, há 19 anos. Naquela ocasião, Sena Madureira enfrentou uma das piores secas de sua história.

Diante do momento adverso, a Saneacre vem orientando os moradores a não desperdiçar água potável.