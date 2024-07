AliExpress e Shopee antecipam cobrança de “taxa das blusinhas”

AliExpress e Shopee, dois dos principais e-commerces asiáticos que atuam no Brasil, informaram que vão antecipar a cobrança da chamada “taxa das blusinhas” para o próximo sábado (27/7). Essa taxa corresponde a 20% de Imposto de Importação sobre compras internacionais até US$ 50.

O Ministério da Fazenda havia estabelecido o início da cobrança para o dia 1º de agosto, mas as duas gigantes do comércio on-line decidiram adiantar a medida. A justificativa da AliExpress é o prazo necessário para ajuste das declarações de importação, enquanto a Shopee afirma que os pedidos feitos no dia 27 terão a Declaração de Importação de Remessas emitida a partir de 1º de agosto.

Ana Cecília Chaves de Azevedo, advogada especialista em direito tributário, conta que esse varejistas também assumem a função de transportadora das mercadorias internacionais para o território Nacional. “Elas devem realizar o cálculo operacional de quando o bem comprado chegará em solo brasileiro. Deve- se ressaltar que o fato gerador deste novo tributo não é a compra da mercadoria, mas sim a sua importação (quando entra no país)” ressalta.

O imposto de 20% será adicionado ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já cobrado pelos estados de 17%, que entrou em vigor em agosto do ano passado. Compras acima US$ 50 continuarão com taxa em 60% de Imposto de Importação.

Outra empresa que também está no remessa conforme fez diferente. A Shein disse que irá seguir a data estabelecida pelo Ministério da Fazenda para a nova taxa de produtos importados. Porém, ressalta que compras feitas poucos dias antes de 1º de agosto poderão estar sujeitos a nova taxa.