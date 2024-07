Amanda Kimberlly encanta a web com cliques de Helena, filha de Neymar

Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar, estourou o fofurômetro ao compartilhar alguns cliques de Helena, nesta quarta-feira (31/7), no stories do Instagram.

A influenciadora compartilhou alguns momentos da bebê, que nasceu no último dia 3, e derreteu-se: “28 dias. Tutuca se despedindo da fase RN”.

Para evitar ataques e postagens ofensivas, Amanda Kimberlly, que teve um relacionamento relâmpago com o jogador, limitou os comentários de suas publicações.

O nascimento de Helena

Agora é oficial! Nasceu Helena, a suposta terceira filha de Neymar. A bebê veio ao mundo na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, no último dia 3. A menina seria fruto de uma relação entre o jogador de futebol e a modelo Amanda Kimberlly.

Segundo a coluna apurou, Neymar Jr. já foi à maternidade visitar a nova herdeira. Além dele, Nadine, mãe do atleta e suposta avó da bebê, Rafaella, irmã do jogador, e Davi Lucca, filho mais velho do craque foram ao local para vê-la. Rafaella, inclusive, é amiga de Kimberlly e madrinha de Helena.

Apenas Neymar Pai não esteve na maternidade porque está em uma viagem.

Dias antes, diversos sites e páginas de notícias afirmaram que a menina havia nascido. No entanto, tudo não passou de um engano. O que aconteceu foi que nasceu uma outra bebê chamada Helena na maternidade São Luiz Star em São Paulo.

Registro do nascimento de Helena

Helena, terceira filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, nasceu no último dia 3 e uma das curiosidades dos fãs do jogador de futebol foi sanada: a menina é mesmo herdeira do atleta.

Antes da modelo dar à luz, havia uma especulação sobre a paternidade da menina ser ou não do atleta. Um exame de DNA seria feito após a chegada do bebê, mas parece que nem foi preciso, já que Neymar registrou a menina com seu nome.

Uma parte do documento foi disponibilizada pelo portal Leo Dias dois dias depois do parto. No papel é possível constatar que o menino Ney não fugiu às suas responsabilidades e assumiu ser pai de Helena.

O atacante e Amanda Kimberlly tiveram uma relação extraconjugal, enquanto Neymar se relacionava com Bruna Biancardi, com quem teve Mavie, de oito meses.