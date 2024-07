Ana Paula Padrão é a nova voz do Metrô de São Paulo

São Paulo — Quem anda pelo Metrô de São Paulo já está mais do que acostumado a ouvir os avisos sonoros que se repetem a cada estação. Nesta semana, porém, uma coisa está diferente: a voz por trás destes avisos é a de ninguém menos que Ana Paula Padrão.

Nas Linhas 1, 2, 3 e 4, é possível ouvir a apresentadora do MasterChef após o aviso da próxima estação. No aviso, a jornalista convida as pessoas a assistirem o próximo episódio do programa, que terá o transporte público como foco central.

A ação foi uma estratégia de marketing para divulgar o episódio, que vai ao ar na terça-feira (30/7). Na ocasião, os participantes terão que achar uma inspiração nos trajetos das linhas que conectam a cidade de São Paulo para elaborar pratos típicos dos bairros tradicionais.

Alguns internautas revelaram que se surpreenderam ao ouvir a voz da jornalista. “Ah, não! Ana Paula Padrão fazendo propaganda no informativo do Metrô! É o melhor programa da vida mesmo”, disse uma no X (antigo Twitter). “Hoje andei no Metrô e a Ana Paula Padrão estava no sistema de som falando como o MasterChef chegou até aqui. Queria saber antes para comer”, brincou outra.