Ao ContilNet, advogada acreana revela intimidades e bastidores da “Casa Maromba”

No dia 26 de junho, Marcela Silva, advogada e gestora pública com 59,8 mil seguidores no Instagram, anunciou sua participação no reality show “Casa Maromba”, liderado pelo influenciador Toguro. O programa, que atrai diversos influenciadores do mundo fitness, é um ponto de encontro popular na zona leste de São Paulo, com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e 1 milhão de seguidores no Instagram.

Em entrevista à coluna Douglas Richer do site ContilNet, Marcela, de 30 anos, compartilhou detalhes de sua experiência na “Casa Maromba”, revelando aspectos de sua convivência e rotina na casa.

Douglas Richer: O que te motivou a participar do reality show “Casa Maromba”?

Marcela Silva: Primeiramente, o poder de tirar uma pessoa do anonimato e levar ao reconhecimento nacional. E também para entender e conhecer a rotina da casa e dos participantes.

Douglas Richer: Como tem sido a convivência com os outros participantes na casa?

Marcela Silva: A convivência de todos que moram juntos, no mesmo espaço físico e 24 horas por dia, tem exigido mais paciência e tolerância. Por exemplo, eu sempre morei sozinha, e de repente passar a conviver com mais de 50 pessoas na mesma casa não é fácil, mas está sendo muito divertido.

Douglas Richer: Há alguém dentro da casa com quem você se identifica mais? E alguém com quem você tem mais dificuldade de se relacionar?

Marcela Silva: Graças a Deus me dou bem com todos da casa, pelo menos até agora não tive treta com ninguém.

Douglas Richer: Quais são suas atividades favoritas na casa? E as que você menos gosta?

Marcela Silva: Aqui na casa temos metas, precisamos gravar no mínimo 10 stories por dia e 2 Reels, além dos treinos e lives diárias. Acaba sendo cansativo, mas estou aprendendo e crescendo bastante dentro da casa.

Douglas Richer: Há algo específico que você gostaria de realizar ou alcançar depois de encerrar sua participação no reality?

Marcela Silva: Alcançar grandes resultados, crescer profissionalmente, e ganhar muito dinheiro [risos].

Para acompanhar mais sobre a jornada de Marcela Silva, siga-a no Instagram.