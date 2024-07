Apagão cibernético pode afetar voos no Acre; passageiros devem verificar possíveis atrasos

Passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional de Rio Branco devem ficar atentos a possíveis atrasos em voos devido ao apagão cibernético que está afetando serviços de comunicação, bancos e aeroportos ao redor do mundo nesta sexta-feira (19).

Embora até o momento não tenham sido registradas alterações significativas nos voos locais, que seguem sem alteração no painel por indicar os horários de chegada e partida dos aviões no período da noite, a instabilidade global na comunicação por internet pode impactar a malha aérea nacional, afetando operações no Acre.

A falha, originada em sistemas operacionais da CrowdStrike, empresa de segurança cibernética que presta serviço para a Microsoft, causou interrupções em diversos serviços essenciais, incluindo a plataforma de computação em nuvem Azure da Microsoft. O problema afetou empresas de grande porte e serviços críticos ao redor do mundo, incluindo alguns sistemas no Brasil.

O Aeroporto de Rio Branco, por meio de sua assessoria, informou que continua monitorando a situação de perto e recomenda que os passageiros verifiquem com suas respectivas companhias aéreas sobre possíveis alterações nos horários de voos. A orientação é buscar informações atualizadas antes de se dirigir ao aeroporto, especialmente para voos programados para as próximas horas.

Embora não haja confirmação de impactos diretos nos voos locais até o momento, a recomendação é para que os passageiros estejam atentos e se planejem com antecedência, considerando a possibilidade de ajustes nos horários de partida e chegada de voos em Rio Branco.

NOTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO:

O Aeroporto de Rio Branco informa que, até a tarde desta sexta-feira (19), não foram detectadas alterações nos voos, em função da instabilidade global na comunicação por internet. Destacamos que, por ter havido impacto na malha aérea nacional, alguns voos locais poderão sofrer atrasos. Recomendamos que, em caso de dúvidas, os passageiros procurem suas respectivas companhias aéreas para mais informações e orientações.