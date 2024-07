Apartamento de luxo em cenário ‘Harry Potter’ é colocado à venda por R$ 8 milhões

Com 95% de suas 300 unidades vendidas, o condomínio Royal Connaught Park conta com um apartamento duplex à venda no momento por £ 1,09 milhão (R$ 8 milhões, na conversão atual). Já mobilhado, o imóvel de 214 m² conta com três quartos, sendo duas suítes, além de ampla varanda e sala de jantar/estar, com a cozinha integrada.