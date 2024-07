Apos 6 dias, forças de segurança concluem Curso de Operações Integradas em Sena Madureira

O aguardado curso de Operações Integradas (COI) destinado às Forças de Segurança da Regional Purus foi concluído neste sábado (6). Participaram do treinamento profissionais dos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, incluindo policiais militares, civis e penais.

Ao todo, 40 profissionais da segurança pública estiveram envolvidos no curso tático. Durante seis dias, foram ministradas instruções abrangendo Atendimento Pré-Hospitalar (APH), armamento, munição e tiro, sobrevivência policial e abordagem policial. O curso teve sede em Sena Madureira.

Nos dias finais, o treinamento foi direcionado ao estande de tiros localizado na área do presídio Evaristo de Moraes. A coordenação do curso destacou a importância do treinamento para a preparação e integração das forças de segurança da região, garantindo mais eficiência e segurança nas operações diárias.

O COI visa aprimorar as habilidades táticas e operacionais dos policiais, promovendo um ambiente de cooperação entre as diversas forças de segurança que atuam na Regional Purus. Este tipo de treinamento é essencial para o fortalecimento da segurança pública e para a proteção da comunidade local.

Os participantes destacaram a qualidade das instruções e a relevância dos conhecimentos adquiridos para suas atividades profissionais. A conclusão bem-sucedida do curso reforça o compromisso das Forças de Segurança com a excelência e a guarda da população.

Veja mais fotos: