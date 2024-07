Após Bittar dizer que Barroso tem ‘baixa credibilidade’, presidente do STF rebate: “Injusto”

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, que cumpre agenda em Rio Branco, no Acre, nesta quarta-feira (24), comentou as declarações do senador Marcio Bittar, do União Brasil.

Bittar disse durante entrevista nesta semana que Barroso tem ‘baixa credibilidade’ e ‘comenta assuntos que não deveria’. Em resposta, o ministro disse embora o senador tenha todo direito de falar o que pensa, as declarações são injustas.

“O país é livre, ele tem toda a liberdade de expressar a opinião dele. Acho que é injusta, nós precisamos conversar. Mas ele tem todo o direito de achar o que ele pensa”, disse Barroso.

A declaração de Bittar foi uma crítica a uma participação de Barroso ao Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

“Ele vai no Congresso da Une, que é ultra esquerda, é a ala mais radical do PT, são as alas mais radicais do PC do B, do PSOL, ele vai como presidente supremo do Tribunal Federal e diz ‘nós derrotamos o Bolsonaro’. Então, quando o Ministro Supremo Tribunal Federal gasta sua autoridade em assuntos que ele não deveria entrar, em questão da esfera política e não do judiciário, quando ele fala de alguma coisa importante ele já está com a credibilidade baixa”, disse o senador.