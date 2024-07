Após Bocalom dizer que vai derrotar o PT, Jorge Viana e Zen rebatem prefeito: “Dom Quixote e mau-caráter”

O prefeito Tião Bocalom (PL) foi polêmico ao dizer durante seu discurso, na convenção que oficializou sua candidatura à reeleição, nesta segunda-feira (22), que vai “varrer e derrotar o PT e a esquerda” nas eleições de 2024.

A fala do prefeito gerou repercussão no Partido dos Trabalhadores (PT) e foi rebatida por duas grandes figuras da sigla, o ex-deputado Daniel Zen e o presidente da Apex, Jorge Viana.

“O PT não está mais à frente do Governo do AC ou da Pref. de RBR (onde tmb não terá candidato majoritário esse ano), mas segue alimentado a obsessão dessa turma. São tão medíocres que, como Dom Quixote, precisam de moinhos de vento contra os quais duelar”, escreveu Zen no X, antigo Twitter.

Jorge Viana não apenas criticou Bocalom, mas também se referiu ao grupo de políticos presente na convenção realizada no Ginásio do Sesc.

“Nunca a política acreana reuniu tanta gente incompetente, mau caráter e corrupta…. Pobre Rio Branco, pobre Acre, mas dias melhores virão!”, disse o ex-senador.