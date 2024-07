Após um mês de competição, Jogos Escolares Municipais tem escola Mauricíla Sant’Ana campeã

A final dos Jogos Escolares do Município de Rio Branco aconteceu na manhã deste sábado (27) e reuniu oito escolas da capital acreana. Desde o início da competição, 26 esquipes competiram em três modalidades.

Organizados pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, em parceria com a Secretaria Municipql de Esportes, os jogos escolares municipais sugiram com o objetivo de incentivar os alunos do Ensino Fundamental, especificamente do 1º ao 5º ano, a se engajarem em práticas esportivas e desenvolverem relações interpessoais de respeito mútuo.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Artur Oliveira, os jogos oportunizam a troca de experiências e o fomento à prática de esportes entre as crianças.

“Foi uma competição que durou um mês, mas foi um mês espetacular. A gente fica feliz de ter esse belo resultado, quero parabenizar a todas as equipes, tanto da Secretaria de Educação quanto de Esportes por se empenhar de corpo e alma para proporcionar a esses garotos, a nossa juventude, em excelente Jogos Escolares”, ressaltou.

A competição contou com as modalidades de futsal, corrida de 50 metros e jogos de damas. As equipes vencedoras foram premiadas com medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar, além de troféu para os vencedores.

Aluna da escola Mauricíla Sant’Ana, Maysa Batista e sua equipe conquistaram o primeiro lugar no futsal feminino. Ela se consagrou, também, como artilheira da competição, marcando oito gols.

“Minha rotina é acordar cedo, se arrumar para ir à escola, e às vezes quando tem o campo eu jogo bola. Estou muito feliz, muito alegre”, disse.

O professor Marcelo Fontenele, responsável pelo time da escola Mauricíla Sant’Ana, expressou o sentimento de conquistar o primeiro lugar com sua equipe.

“É muito gratificante, eu sempre tive o sonho de ganhar os Jogos Escolares. E agora eu tive a oportunidade na prefeitura , conquistamos o título com essas meninas, com vitórias consecutivas”, destacou.

A escola Mauricíla Sant’Ana também foi a campeã geral dos Jogos Escolares Municipais 2024, alçando 390 pontos, seguida da escola Benfica, com 250 pontos e escola Raimundo Hermínio de Melo, com 180 pontos.

Confira as escolas vencedoras em cada modalidade:

FUSTAL MASCULINO

1º – Escola Bom Jesus

2º – Escola Marilene Mansour

3º – Escola Mauricíla Sant’Ana

FUTSAL FEMININO

1º – Escola Mauricíla Sant’Ana

2º – Escola Zaqueu Machado

3º – Escola Marilene Mansour

CORRIDA MASCULINA

1º – Escola Benfica

2º – Escola Benfica

3º – Escola Mauricíla Sant’Ana

CORRIDA FEMININA

1º – Escola Mauricíla Sant’Ana

2º – Escola Mauricíla Sant’Ana

3º – Escola Raimundo Hermínio de Melo

DAMA MASCULINO

1º – Escola Benfica

2º – Escola Raimundo Hermínio de Melo

3º – Escola Mauricíla Sant’Ana

DAMA FEMININO

1º – Escola Raimundo Hermínio de Melo

2º – Escola Mauricíla Sant’Ana

3º – Escola Zaqueu Machado

