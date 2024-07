Após vitória, Hamilton revela período com problemas de saúde mental

Após a grande vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 no último domingo (7/7), Lewis Hamilton fez uma grande revelação.

Em entrevista ao DAZN, após a corrida, Hamilton contou que teve problemas de saúde mental, após ficar 945 dias sem vencer na categoria.

“Esperei mais do que deveria por essa vitória. […] Tive problemas de saúde mental neste longo caminho, algo que me magoou quando era jovem, foi um caminho difícil chegar com uma mentalidade positiva, chegar à garagem, manter-me motivado, treinar, e houve dias em que eu não conseguia sair da cama, dias em que pensei que isso nunca mais seria possível, onde pensei que seria o fim, estou feliz por ter perseverado”, declarou Hamilton.

A vitória em casa, no autódromo de Silverstone, marcou a 104ª vez em que Lewis Hamilton subiu ao posto mais alto do pódio. E para o octa-campeão, a vitória, pelo menos por enquanto, é a mais importante dele na Fórmula 1.

“Acho que é sempre difícil escolher uma que seja mais importante que outra. Tive muitas vitórias muito boas, na McLaren e com esta equipe incrível, e acho que isso significa, como o primeiro da sua vida ou o seu primeiro campeonato, para mim, neste momento, é a mais importante, porque é a mais recente”, disse o piloto.

No Campeonato Mundial de Pilotos, Hamilton ocupa a 8ª posição. Enquanto isso, no Mundial de Construtores, a Mercedes está em 4º, atrás de Red Bull, Ferrari e McLaren, respectivamente. Agora, o piloto inglês acredita que sua equipe pode ser uma das postulantes por vitórias na categoria.

“O carro está ótimo, muito obrigado à equipe porque eles fizeram um ótimo trabalho com a estratégia, mas temos trabalho a fazer para aumentar o desempenho e dar um passo adiante para estar à frente deles, agora nós estamos próximos”, afirmou Lewis.

A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Hungria, que está marcado para o dia 21 de julho, no circuito de Hungaroring.