Armando Babaioff critica influenciadores na TV: ‘Não é a praia deles’

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Armando Babaiof, 43, colocou mais lenha na fogueira contra a escalação de influenciadores em novelas. O ator destacou a importância dos profissionais especializados nas produções. “Não entendo. Nessa altura do campeonato substitui gente talentosa para colocar uma pessoa que é conhecida na internet e que não é a praia dela”, disse explicou Babaioff.

O ator afirmou que se sente frustrado por ver que influenciadores não contribuem para a profissão que ele escolheu. “Sabe o que me deixa com mais raiva no meio disso tudo? É que essas pessoas não fazem absolutamente nada pela profissão”, desabafou durante entrevista ao programa Sem Censura.

Ele contou que vai continuar lutando valorização do ator profissional no mercado. “Me sinto responsável por dar continuidade a esse cajado que é passado para gente todos os dias pelos nossos colegas. Pessoas que olham pra gente e falam: ‘continua, meu filho'”, salientou o ator. O último trabalho de Babaioff na televisão foi em 2019, na novela ‘Bom Sucesso’, na Globo.

Recentemente, Cláudia Abreu, 53, também comentou sobre o assunto. Para a intérprete de Chayene de “Cheias de Charme”, a contratação de influencers em novelas é um fenômeno passageiro. “O tempo vai dar conta disso. Eu acho que isso é um fenômeno atual e não acho que vai durar. A arte é muito forte e ela resiste. Eu fico muito tranquila”, disse a atriz, em entrevista à Rádio Metrópole.