Artista plástico acreano participa da 61ª Colônia Internacional de Artistas na Hungria

Arte acreana e cearense na Hungria

O artista plástico acreano, Fernando França, e o artista cearense, Vando Figueiredo, estão na Hungria, representando o Brasil na prestigiada 61ª Colônia Internacional de Artistas em Hajdúböszörmény, que acontece até domingo (21). Além do evento, Vando e Fernando planejam explorar cidades europeias como Pádua, Verona e Veneza, onde visitarão a Bienal. Em Budapeste, aproveitaram um jantar com o ex-embaixador da Hungria no Brasil, Csaba Polyi, enriquecendo sua experiência cultural.

Fernando esteve recentemente em Rio Branco, onde recarregou energias, matou a saudade da deliciosa gastronomia acreana e reviveu momentos especiais ao lado de amigos e familiares. Sua visita também foi marcada por compromissos profissionais significativos, incluindo o lançamento do livro “Encantes”, uma obra magistralmente escrita pelo renomado jornalista Toinho Alves e ilustrada pelo próprio Fernando.

Além disso, o artista dedicou parte de seu tempo a uma nobre missão: a restauração do quadro do líder seringueiro Chico Mendes. Essa peça de valor histórico inestimável agora brilha no Museu dos Povos Acreanos, como um tributo à memória desse grande defensor da Amazônia.

Ele também aproveitou sua estadia na terra natal para capturar em suas obras a beleza e a essência das diversas etnias indígenas da região. Essas inspirações serviram de base para uma exposição em vários países da Europa. Fernando França, além de ser um artista brilhante, se destaca como um verdadeiro embaixador da Amazônia, promovendo sua beleza e suas causas por onde passa.

15 anos de Ana Beatriz

No último sábado, dia 13, Ana Beatriz, filha de Dudé Lima e Lidiane Morais, comemorou seus 15 anos em uma festa inesquecível no AFA Jardim. Rodeada de amigos e familiares, a debutante brilhou, encantando a todos com sua beleza e simpatia.

A noite foi um verdadeiro conto de fadas, com trocas de vestidos, cada um mais lindo que o outro. A decoração sofisticada, repleta de flores e rosas naturais, criou uma atmosfera provençal encantadora. A paleta de cores em tons de rosa, branco e dourado trouxe um clima romântico e acolhedor. Parabéns à Raimundinha El-Shawwa pela decoração deslumbrante!

O buffet foi um dos destaques da noite, oferecendo uma variedade de pratos que agradaram até os paladares mais exigentes. Parabéns à Chef Sueli Cardoso e à equipe do AFA pelo excelente trabalho. As bebidas, com uma seleção de whisky, cerveja, vinho e drinques variados, agradaram a todos e mantiveram a animação até o final.

O cerimonial foi conduzido com perfeição por Jaqueson Queiroga, que coordenou todos os detalhes com maestria, garantindo que a festa fosse um sucesso do início ao fim.

O ponto alto da celebração, a valsa de Ana Beatriz com seu pai Dudé, os irmãos Caio, Roberto Neto e João Gabriel, o primo Luiz Felipe e o padrinho Fradson, emocionando todos os presentes. A dança coreografada com as amigas e amigos foi um espetáculo à parte, mostrando sincronia, alegria e muita energia, arrancando aplausos de todos.

Para atender todos os gostos, foram oferecidos dois espaços de dança: uma boate exclusiva para os amigos e amigas da aniversariante, onde os jovens curtiram os melhores hits da atualidade com DJ, e uma pista de dança animada por duas bandas que tocaram todos os ritmos musicais, fazendo os adultos se divertirem até altas horas.

Parabéns, Ana Beatriz! Que seus 15 anos sejam apenas o começo de uma vida repleta de felicidade, amor e momentos memoráveis!

15 anos de Helena Lavocat

No dia 6 de julho, o La Nonna foi palco de uma celebração inesquecível: o aniversário de 15 anos da bela Helena, filha de Marina Lavocat e Inácio Ernesto. Helena estava linda, plena e a mais animada da festa, irradiando alegria e contagiando a todos com sua energia.

Uma festa linda e intimista, onde a animação foi a tônica da noite. O buffet sensacional, encantando todos os presentes com suas delícias. Cada prato foi uma experiência gastronômica, cuidadosamente preparada para agradar os paladares mais exigentes. A variedade de opções, desde canapés, doces sofisticados até pratos principais deliciosos, surpreendeu a todos.

A decoração, assinada por Raimundinha El-Shawwa, estava de encher os olhos. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para criar um ambiente encantador e aconchegante.

O DJ Alessandro, com um cardápio musical eclético, garantiu a animação da pista de dança, fazendo todos os convidados se divertirem madrugada adentro. O cerimonial impecável de Lina Graziela coordenou todos os momentos da festa com perfeição, proporcionando aos convidados tranquilidade e conforto.

Para manter a animação, a festa contou com uma excelente variedade de bebidas, incluindo drinques exclusivos, vinhos selecionados e opções clássicas como whisky e cerveja, que agradaram a todos os gostos e mantiveram o clima festivo até o final.

Destaque para a emocionante valsa de Helena com seu pai Inácio, além dos primos Wilson e Luis Eduardo e os tios Elieser e Siberman. Outro momento memorável foi a coreografia preparada por Helena e suas amigas, que encantou a todos com movimentos sincronizados e cheios de alegria. A dança foi um show à parte, revelando a cumplicidade e o entusiasmo do grupo, e foi calorosamente aplaudida pelos convidados.

Parabéns, Helena! Que seus 15 anos sejam apenas o início de uma vida repleta de alegria, amor e muitas conquistas.

Aniversário de Socorro Moreira Jorge

Nem o frio da noite do dia 10 de julho conseguiu esfriar a animação do aniversário da queridíssima Socorro Moreira Jorge! O Point do Pato foi o palco dessa celebração pra lá de especial, com um jantar delicioso e uma companhia ainda melhor.

Socorro estava radiante ao lado de amigos e familiares, todos prontos para esquentar a noite com muito carinho e risadas. A comida? De dar água na boca! A conversa? Daquelas que fazem o tempo voar!

Parabéns, Socorro! Que essa nova idade traga ainda mais motivos para sorrir e celebrar a vida com essa energia contagiante. Você merece todo o amor e felicidade do mundo!

Aniversário de Márcia Regina

Na última terça-feira, dia 9, no Paris Garden, comemoramos o aniversário da nossa querida Márcia Pereira. A festa foi uma noite vibrante e cheia de alegria, marcada por reencontros emocionantes e muita animação. Risos, abraços e brindes tornaram a noite ainda mais especial, reforçando os laços de amizade e carinho entre todos.

Márcia, você merece toda essa felicidade! Que seu novo ano de vida seja repleto de amor, saúde e muitas realizações.

Patati Patatá no Le Petit Cirque

Preparem-se para momentos de pura alegria e diversão! O Via Verde Shopping e o Le Petit Cirque têm o prazer de anunciar uma temporada imperdível com a dupla de palhaços mais amada do Brasil: Patati Patatá. O circo, instalado no estacionamento do Via Verde Shopping, será palco de um espetáculo inédito que promete encantar crianças e adultos nos dias 19, 20 e 21 de julho. Confira os horários das apresentações: Sexta-feira, 19 de julho: 18h e 20h; Sábado, 20 de julho: 16h30, 18h30 e 20h30; Domingo, 21 de julho: 16h30, 18h30 e 20h30

*Não perca essa oportunidade de viver momentos mágicos e inesquecíveis com toda a família! Para mais informações sobre as sessões e ingressos, acesse o site: www.viaverdeshopping.com.br.

Especial Belchior – Amar e Mudar as Coisas

No próximo dia 18 de julho, quinta-feira, às 19h, a Casa do Poeta será palco de uma celebração à obra de Belchior. O músico João Vasconcelos apresentará o espetáculo “Especial Belchior – Amar e Mudar as Coisas”, uma homenagem ao icônico cantor cearense.

Os ingressos, a 30 reais, já estão disponíveis. Será uma noite especial para reviver clássicos como “Como Nossos Pais”, “Velha Roupa Colorida” e “Apenas um Rapaz Latino-Americano”. Não perca a chance de mergulhar na poesia e musicalidade de Belchior!

Especial Beatles

Nesta sexta-feira (19), a Confraria Gastro Bar apresenta o “Especial Beatles” com João Vasconcelos, Pedro Arco e Jorge Anzol. Será uma noite para reviver os maiores clássicos dos Beatles e celebrar a música que atravessa gerações. Ingresso no próprio dia do evento e embarque em uma viagem sonora inesquecível. Não perca a chance de curtir uma noite cheia de nostalgia e energia positiva!

Fiesta – Soy Latino

Prepare-se para uma noite de cultura, música e gastronomia latino-caribenha: Fiesta – Soy Latino, sábado (27), no Quintal do Geléia, com seguintes atrações: Banda K’ARAQ (Peru): trazendo o melhor da música peruana; DJ Nareza Barros: com sets que vão te fazer mexer até o amanhecer; DJ Yuri Vargas (Bolívia): agitando com ritmos bolivianos e muito mais; DJ Morane: garantindo a festa com os hits mais quentes.

Os estilos musicais vão do clássico ao moderno: cúmbia, reggaeton, salsa, merengue, guitarrada do Pará, carimbó, lambada, bachata, brasilidades e outros ritmos que não deixam ninguém parado!

E para completar a experiência, uma explosão de sabores com pratos típicos: ceviches, pollos, pisco, tequila e muitas outras delícias que vão te levar direto para o coração da América Latina. A fiesta promete ser par lá de animada! Mais informações pelo telefone: 99613-2457.

Formação Gratuita em Cinema

A Breu Filmes e Seiva Colab Amazônica estão oferecendo cursos gratuitos de cinema para a população através do Seiva.Lab – 1º Ciclo de Formação em Cinema: Imagem e Som, que ocorrerá de 13 a 21 de agosto na Filmoteca Acreana, anexa à Biblioteca Pública.

As formações são voltadas para profissionais do audiovisual, mas a fundadora da Breu Filmes, Juliana Barros, destaca que os cursos também são abertos a jovens de todas as classes sociais interessados em se formar na área de fotografia e som para cinema.

Rafael Travassos, som direto e desenhista de som do estúdio Sound8, ministrará o curso “Som para Cinema”. O curso “Direção de Fotografia e Câmera” será conduzido por David Pacheco, diretor de fotografia do documentário Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal, e ex-assistente de Walter Carvalho.

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 05/08/2024 através do link https://forms.gle/4X42QgzyU9aQasEz8. A lista de selecionados será divulgada em 08/08/2024 no Instagram da Breu Filmes. Como um curso ocorre pela manhã e o outro à tarde, é possível participar de ambos.

Boticário apresenta novo Coffee Addictive

Sedução e irreverência são essenciais para manter qualquer relacionamento em dia. Pensando nisso, Coffee, uma das principais marcas de perfumaria do Boticário, lança uma dupla de fragrâncias inspiradas nos sofisticados drinks, no agito das festas e na potência do desejo. Combinando frutalidade e frescor com a sensualidade sofisticada e viciante do café e notas adocicadas, Coffee Addictive já está disponível em todos os canais do Boticário desde 1º de julho, prometendo agitar a rotina e surpreender quem se ama.

O segredo do lançamento está nas notas da infusão do café arábica, combinadas com o dulçor da baunilha e do âmbar, revelando duas fragrâncias deliciosamente envolventes.