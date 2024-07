Artistas indígenas do Acre disputam prêmio Pipa 2024 em votação popular; veja detalhes

Os artistas acreanos Cleiber Bane, Rita Huni Kuin e Yaka Huni Kuin estão entre os indicados na primeira fase do Prêmio Pipa 2024, uma das mais prestigiadas premiações de arte contemporânea no Brasil. Os três artistas, integrantes do movimento dos artistas Huni Kuin (MAHKU), buscam avançar para a próxima etapa da competição com o apoio do público.

Em entrevista ao site ContilNet, Rita HuniKuin destacou a importância da votação popular para a continuidade no concurso. “Estamos concorrendo a uma premiação importante para a arte visual. Eu e meus dois irmãos, que também são artistas, precisamos do voto do público para avançar para a segunda fase”, afirmou a artista.

Para votar, os interessados devem acessar as páginas dos artistas no site do prêmio e após cadastrar o e-mail, um código numérico será enviado para a caixa de entrada, que deve ser inserido na página de votação. É necessário votar em pelo menos três artistas para que o voto seja validado. A votação online permanecerá aberta até o dia 7 de julho.

Link para votação: