Baleia salta e afunda barco com pescadores nos EUA; veja vídeo

Colin e Wyatt Yager pescavam quando perceberam a presença da baleia e decidiram preparar os celulares para um evento salto do animal. No entanto, os irmãos foram surpreendidos pelo o que aconteceu logo depois de começarem a gravar. As imagens mostram quando a baleia ergue o corpo em direção a um barco, que com o peso do animal, vira e afunda com ao menos um pescador presente.