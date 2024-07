Bárbara Evans relembra conflitos com Andressa Urach: “Constrangedores”

Bárbara Evans usou as redes sociais para interagir com os fãs e recebeu um questionamento sobre os antigos conflitos com Andressa Urach e Denise Rocha em A Fazenda 6, reality show da Record.

Um seguidor perguntou se ela tinha perdoado as duas rivais pelo que aconteceu no programa e Bárbara Evans foi sincera. “Meu coração não tem lugar para coisas ruins. Graças a Deus tenho muitas coisas maravilhosas em minha vida. Aqui não tem espaço para guardar situações constrangedoras. Então, claro que sim”, disse.

Durante a participação em A Fazenda, as três participantes entravam em constantes conflitos. Em um episódio famoso, Andressa Urach criticou a relação de Bárbara com Mateus Verdelho, classificando-a como “exemplo de sexo ao vivo”. Ela também debochou de Evans por ela, supostamente, usar “pomada vaginal para tratar um fungo”.

Atualmente, 11 anos após a edição de A Fazenda 6, Bárbara, Andressa e Denis contam com milhões de seguidores nas redes sociais. Apesar de não manterem contato, elas vivem sem rancor do passado.